RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні тарифи на електроенергію
зростуть удвічі — прогноз

В Україні тарифи на електроенергію зростуть удвічі — прогноз
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 18:08

В Україні тарифи на електроенергію зростуть удвічі — прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Аналітичний центр DiXi Group розрахував кілька сценаріїв подорожчання електроенергії для населення в Україні.

Дивися повний текст В Україні тарифи на електроенергію зростуть удвічі — прогноз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93962
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 18:08

Всем надо сказать спасибо адептам секты "зеленого тарифа" причем это не конец а начало роста цен. Те кто совсем непробиваемый должны осознать.. увеличение генерации СЭС и ВЭС по "зеленому тарифу" самому дорогому в Европе.. ведет к росту выплат по нему а так же тратам на балансировку.... и неведомый "дядя" с "золотым горшочком" платить за них офшорникам не будет... Платить будут они лично.. и все хорошо но они же так же лезут и в наш карман.. с лодки то не спрыгнуть , поэтому нам придется так же оплачивать их тупость и глупость.
PS. кстати заметьте не одного "патриота" ни одного митинга против роста тарифов... "патриотам" просто не заплатили в этом случае ...)) Пенсии там зарплаты если и индексируют то 3-5% в год а тут рост тарифа на 100+% все нормально...
Джон
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 16.03.17
Подякував: 66 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Джон і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому в Україні зростають ціни на житло — пояснення експерта
R2 » Суб 05 чер, 2021 14:35
5 342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 чер, 2021 15:57
Alex2007
В Україні дефіцит IT-спеціалістів: кількість вакансій...
R2 » Чет 03 чер, 2021 22:27
8 1560
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 чер, 2021 00:58
victorulysses7
Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок
R2 » П'ят 04 чер, 2021 13:12
3 667
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 16:53
LOKY

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19075)
05.06.2021 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.