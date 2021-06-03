В Україні тарифи на електроенергію зростуть удвічі — прогноз

Додано: Суб 05 чер, 2021 18:08

Всем надо сказать спасибо адептам секты "зеленого тарифа" причем это не конец а начало роста цен. Те кто совсем непробиваемый должны осознать.. увеличение генерации СЭС и ВЭС по "зеленому тарифу" самому дорогому в Европе.. ведет к росту выплат по нему а так же тратам на балансировку.... и неведомый "дядя" с "золотым горшочком" платить за них офшорникам не будет... Платить будут они лично.. и все хорошо но они же так же лезут и в наш карман.. с лодки то не спрыгнуть , поэтому нам придется так же оплачивать их тупость и глупость.

PS. кстати заметьте не одного "патриота" ни одного митинга против роста тарифов... "патриотам" просто не заплатили в этом случае ...)) Пенсии там зарплаты если и индексируют то 3-5% в год а тут рост тарифа на 100+% все нормально...