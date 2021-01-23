RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Портрет клієнтів private
banking змінився

Портрет клієнтів private banking змінився
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 19:57

Портрет клієнтів private banking змінився

Пропонуємо до обговорення:
Понад 50% нових клієнтів – це молоді люди віком до 35 років.

Дивися повний текст Портрет клієнтів private banking змінився.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93963
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Портрет програміста-фрілансера: підробітки приносять від... 1, 2
R2 » Вів 06 кві, 2021 07:29
14 1259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 09:07
safonovstanislav
В Україні змінився розмір лікарняних
R2 » Пон 05 кві, 2021 16:46
2 293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 09:41
Nickoss1
Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час...
R2 » Суб 23 січ, 2021 03:36
1 285
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 03:36
victor_logatskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.