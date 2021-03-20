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Daymak випустить електромобіль з опцією майнінгу під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 чер, 2021 21:09
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Daymak розповіла, що її електромобіль Spiritus першим отримає спеціальну інфраструктуру Nebula, яка в тому числі дозволить власникам авто добувати криптовалюта. Компанія робить акцент на тому, що платформа буде екологічно чистою.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 21:09
В недалёком будущем майнить будут на утюгах и пылесосах.
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