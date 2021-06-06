Побільшало вакансій для українців за кордоном.
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять.
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Додано: Суб 05 чер, 2021 21:09
Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять.
Додано: Суб 05 чер, 2021 21:09
Медсестра со знанием немецкого и сварщик с европейским дипломом. Ну-ну.
Додано: Суб 05 чер, 2021 21:58
Re: Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять
електромонтер 1500 Є на руки, без дипломів - оце реальна з/п
Додано: Суб 05 чер, 2021 23:00
Додано: Нед 06 чер, 2021 07:27
Re: Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять
в Тяньши
Додано: Нед 06 чер, 2021 07:34
Короткий пошук дає реальний результат в Німеччині медсестра отримує €2000 на руки в місяць. А то в статті якісь захмарні зарплати.
Додано: Нед 06 чер, 2021 08:12
То все БРЕХНЯ.Особливо що документи.Ніякі польські папери немають сили в Німеччині.Пишуть замануловку рекрути що набирають на роботу.Беруть від 300€-350€ за оформлення і кормлять обіцянками про роботу.Під час карантину далі Польщі непоїдеш.Дуже добра зарплата10,5€ за годину.Житло 200€+комунальні 150€+їдло200€+проїзд??? Памятайте в Німечині ви ніхто і прав в вас нема.А поліція захищае місцевих.Згодні стати нелігалом???????
Додано: Нед 06 чер, 2021 08:48
"Берем по полугодовым, биометрии." для чего публиковать инфу с объявлений о нелегальной работе?
Додано: Нед 06 чер, 2021 08:58
Украинским специалистам надо предоставить курсы по изучению языка, с предоставлением жилья и пособия. Вот тогда реально найти работу.
Додано: Нед 06 чер, 2021 10:16
Re: Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять
Лечебникам,предоставившим документы о прослушанных в ВУЗе дисциплинах,не нужно сдавать экзамен на врача,только язык.В Украине полно языковых курсов и школ с углубленным изучением языков.Стоматологам повезло меньше-нужно сдавать 2 экзамена,причем количество попыток ограничено.При больницах есть жилье для персонала.Знакомый платит 250 евро за комнату в 2-х комнатном боксе с кухней и ванной.Уборка 1 р.в неделю входит в стоимость.Питается в столовой при больнице(обед 2 евро).Ночные дежурства оплачиваются дополнительно,так что 2,5 т евро минимум должно выходить чистым доходом.Медиков не хватает в связи с эпидемией,и начинающий врач может пару лет поработать ассистентом (мед.братом),а потом пройти апробацию и стать врачом в Германии.
Востаннє редагувалось tatmech в Нед 06 чер, 2021 10:20, всього редагувалось 3 разів.
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