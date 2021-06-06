RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців кличуть на роботу
в Німеччину. Скільки платять

Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:09

Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять

Пропонуємо до обговорення:
Побільшало вакансій для українців за кордоном.

Дивися повний текст Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:09

Медсестра со знанием немецкого и сварщик с европейским дипломом. Ну-ну.
mi_agapov
 
Повідомлень: 6
З нами з: 17.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:58

Re: Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять

електромонтер 1500 Є на руки, без дипломів - оце реальна з/п
OLeksa
 
Повідомлень: 133
З нами з: 17.06.08
Подякував: 93 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 23:00

  OLeksa написав:електромонтер 1500 Є на руки, без дипломів - оце реальна з/п

на днях машину трохи марафетив, поспілкувався з малярем, той шукає собі помічника, просять від 1500долл.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1539
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 07:27

Re: Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять

Его можно получить в Харькове
в Тяньши :mrgreen:
cohan
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 07:34

Короткий пошук дає реальний результат в Німеччині медсестра отримує €2000 на руки в місяць. А то в статті якісь захмарні зарплати.
Медсестрам из Украины платят 97−180 тыс. грн в месяц
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9856
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 08:12

То все БРЕХНЯ.Особливо що документи.Ніякі польські папери немають сили в Німеччині.Пишуть замануловку рекрути що набирають на роботу.Беруть від 300€-350€ за оформлення і кормлять обіцянками про роботу.Під час карантину далі Польщі непоїдеш.Дуже добра зарплата10,5€ за годину.Житло 200€+комунальні 150€+їдло200€+проїзд??? Памятайте в Німечині ви ніхто і прав в вас нема.А поліція захищае місцевих.Згодні стати нелігалом???????
spodaruck_v
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 06.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 08:48

"Берем по полугодовым, биометрии." для чего публиковать инфу с объявлений о нелегальной работе?
k_kuzmenko13
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 08:58

Украинским специалистам надо предоставить курсы по изучению языка, с предоставлением жилья и пособия. Вот тогда реально найти работу.
finuser424
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 10:16

Re: Українців кличуть на роботу в Німеччину. Скільки платять

Лечебникам,предоставившим документы о прослушанных в ВУЗе дисциплинах,не нужно сдавать экзамен на врача,только язык.В Украине полно языковых курсов и школ с углубленным изучением языков.Стоматологам повезло меньше-нужно сдавать 2 экзамена,причем количество попыток ограничено.При больницах есть жилье для персонала.Знакомый платит 250 евро за комнату в 2-х комнатном боксе с кухней и ванной.Уборка 1 р.в неделю входит в стоимость.Питается в столовой при больнице(обед 2 евро).Ночные дежурства оплачиваются дополнительно,так что 2,5 т евро минимум должно выходить чистым доходом.Медиков не хватает в связи с эпидемией,и начинающий врач может пару лет поработать ассистентом (мед.братом),а потом пройти апробацию и стать врачом в Германии.
Востаннє редагувалось tatmech в Нед 06 чер, 2021 10:20, всього редагувалось 3 разів.
tatmech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 30.04.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, скільки Київ витрачає на компенсацію...
R2 » Пон 07 чер, 2021 14:09
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 14:56
EKO
Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують...
R2 » Нед 06 чер, 2021 08:35
5 961
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 09:38
awallonyuriy
Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка)
R2 » Пон 07 чер, 2021 00:35
1 350
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 00:35
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Львів (321)
07.06.2021 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.