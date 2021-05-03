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Renault представив альтернативу
культової моделі Logan...

Renault представив альтернативу культової моделі Logan...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 07:51

Renault представив альтернативу культової моделі Logan...

Пропонуємо до обговорення:
Марка Renault опублікувала зображення і подробиці щодо нової моделі: Седан Taliant.

Дивися повний текст Renault представив альтернативу культової моделі Logan (фото).
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 07:51

На фоне цены Логана (если кто не помнит - она с $8000 начиналась, даже сейчас в базе он ≈ 11000 стоит), кто будет это чудо турецкого автопрома покупать?
Radon
 
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..реально, ниче не перепутали: Рено за 21 тыс долл?!!!... это за выходные так сильно бакс просел на межбанке?!.. пойти что ль на сдачу ведро этих тугриков прикупить, пусть детишки балуются.....
maestro71
 
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