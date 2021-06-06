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Зарплата вчителя в Україні та
Європі: скільки отримують...

Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 08:35

Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні мінімальна зарплата українських учителів становить 4859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, без досвіду. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч. Але все одно не такі, як у їхніх колег-європейців.

Дивися повний текст Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують освітяни у нас і за кордоном.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 13:05

Нефиг никому повышать зарплату до европейской!!! Достаточно европейских тарифов на коммуналку!!!
ksvod63
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 16:50

В Україні ніколи не буде зарплата такою як в Європі, це фантастика, зато вор'я на всіх щаблях влади завжди буде повно, така карма України
kosuga53
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 19:10

З вашими підвищеннями у нас зняли всі надбавки. В результаті чого зарплата зменшилась а не збільшилась на 10 відсотків
ivanchakigor
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 08:32

Вот зачем тогда указывать минималку 6000, если ее реально нет.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 09:38

Нда, интересно, автор статьи Польшу исключил из Евросоюза? Зарплата учителя в Польше от 750 долларов до 1050 долларов. Что конечно лучше, чем в Украине, но все же не 3к
awallonyuriy
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