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Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 чер, 2021 08:35
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні мінімальна зарплата українських учителів становить 4859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, без досвіду. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч. Але все одно не такі, як у їхніх колег-європейців.
Дивися повний текст Зарплата вчителя в Україні та Європі: скільки отримують освітяни у нас і за кордоном
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R2
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Додано: Нед 06 чер, 2021 13:05
Нефиг никому повышать зарплату до европейской!!! Достаточно европейских тарифов на коммуналку!!!
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ksvod63
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Додано: Нед 06 чер, 2021 16:50
В Україні ніколи не буде зарплата такою як в Європі, це фантастика, зато вор'я на всіх щаблях влади завжди буде повно, така карма України
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kosuga53
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Додано: Нед 06 чер, 2021 19:10
З вашими підвищеннями у нас зняли всі надбавки. В результаті чого зарплата зменшилась а не збільшилась на 10 відсотків
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ivanchakigor
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Додано: Пон 07 чер, 2021 08:32
Вот зачем тогда указывать минималку 6000, если ее реально нет.
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alex7gk
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Додано: Пон 07 чер, 2021 09:38
Нда, интересно, автор статьи Польшу исключил из Евросоюза? Зарплата учителя в Польше от 750 долларов до 1050 долларов. Что конечно лучше, чем в Украине, но все же не 3к
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awallonyuriy
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