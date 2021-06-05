Більше половини українців (53,1%) планують провести свою найближчу відпустку в Україні.
Дивися повний текст Де відпочиватимуть українці (інфографіка).
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Додано: Нед 06 чер, 2021 11:08
Де відпочиватимуть українці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де відпочиватимуть українці (інфографіка).
Додано: Нед 06 чер, 2021 11:09
Чому варіанти «в Україні» і «в межах області» - різні? Області не в Україні чи що? Трохи недоречно складене опитування
Додано: Пон 07 чер, 2021 08:59
В Україні.
Опитування вполне нормально составлено: выбирать-то нужно _наиболее_ подходящий вариант.
Если так проще: варіант «в Україні» следует читать как "в другой области Украины".
Додано: Пон 07 чер, 2021 09:24
_hunter, оно-то можно, но вариант "в другой области Украины" есть в явном виде. Значит он от варианта "в Украине" должен бы чем-то отличаться? А ещё у них по первой диаграмме в сумме 144% получается. До 146% чуть не дотянули, но тоже не плохо.
Додано: Пон 07 чер, 2021 09:29
Ха, забавно. Но если "в другой области Украины" выкинуть -- как раз 100 получается.
Похоже с диаграммой наплужили: из какой-то другой таблицы данные затянули...
Додано: Пон 07 чер, 2021 10:36
_hunter, можно было бы предположить, что в ней смешали две таблицы и "в Украине" - это при выборе между Украиной и зарубежьем. Но там 51%, а в статье написано, что должен быть 53,1% В общем, что хотят, то с цифрами и делают.
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