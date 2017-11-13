У Польщі, як і в багатьох країнах ЄС, зростатиме попит на українських заробітчан.
Дивися повний текст Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями.
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Додано: Нед 06 чер, 2021 14:18
Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями.
Додано: Пон 07 чер, 2021 07:01
В нашей стране могут только новые налоги создавать а не трудовые места. Понятно что страны у которых хоть какая то клепка есть в голове украинцев как рабочую силу заберут с руками и ногами.
Додано: Пон 07 чер, 2021 08:39
Главное чтобы успели отложить деньги на таблетки и врачей. После тех работ у многих то вены, то позвоночник , то суставы отваливаются.
Додано: Пон 07 чер, 2021 09:55
А что у нас другие условия работы?
Там хоть больше платят! Какую никакую "копейку", в том числе и на лекарства, можно отложить...
Чего в Украине становится уже нереально сделать!
Додано: Пон 07 чер, 2021 10:22
Если работать 6 дней в неделю и вкалывать при этом (как обычно работают ращнорабочие в Польше) то я и у себя на работе заработаю 20к-25к. Но так как я берегу свое психическое и физическое здоровье и работаю 16 дней в месяц, то получаю 12к. При этом не надо за аренду отдавать
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:20
..да, в пересчете на часовую оплату, часто получается, что в Украине ЗП вполне сопоставима с польскими ЗП.. но!!.. очень скоро, после очередного повышения цена на ВСЕ и ВСЯ, вам вряд ли уже удастся "уберечь свое психическое здоровье. т.к. ваши 12к уже ни на что не хватит!!..знаю по себе, т.к. на свои 15.5к уже прокормить семью не получается, постоянно ухожу в минус..а найти приработок с каждым днем все меньше и меньше шансов.. поэтому и навострил лыжи в сторону ЕС - там хоть НАДЕЖДА есть достойно встретить старость, а не сдохнусть с голоду по пути!!...
Додано: Пон 07 чер, 2021 14:47
Братская Польша по достоинству оценила возможности наших людей....дальнобой, ещё более менее, но все остальное жахххх
Додано: Пон 07 чер, 2021 14:58
Я опять поеду в Польшу работать водителем , 45часов в неделю в Кракове платили в среднем 2000$ .
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:50
Идите в программирование. Через год-от силы два можно спокойно 2к иметь.
Через 2 года ещё плюс 2к. 5 дней в неделю, сидя в офисе или дома.
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:51
Гарна новина. Тепер можна і родину забрати в Польщу, а не кидати її в цьому жахітті.
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