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Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:54
Становитесь специалистами. Такие и в Украине востребованы и хорошо оплачиваются. Строители специалисты уже по зарплатам сравнялись с Польшей.
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bmike68b
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:43
от уроды,это же копейки всё ровно.. что такое для них 15-20 тыс.. а пахать надо,как проклятый вол.. а если "присел" немножко со здоровьем,то ты там не нужен,их говно будет убирать другой украинец,благо они же "лучшие" работодатели,по их мнению.. чем там хорошо,цены отличные на продукты,одежду..
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nocomments201708
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:30
Калькулятор в помощь. Сначала посчитайте польский заработок за указанный период, потом сложите все затраты в виде дороги туда и обратно, всех разрешительных документов, средств на питание и непредвиденный транспорт. Потом следует вычесть одно из другого и понять что дома не хуже. При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
А я работаю дома, сплю дома, отдыхаю как положено, не мотаюсь по всей планете, работаю 40 часов в неделю, об меня поляки не вытирают ноги и в итоге на круг я при тех же деньгах как и польские остарбайтеры.
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hulk15iron3
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:40
bmike68b написав:
Строители специалисты уже по зарплатам сравнялись с Польшей.
Только строят по прежнму рукожопо.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:41
hulk15iron3 написав:
При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
Да, а тут ты конечно же хозяит, угу.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 10 чер, 2021 19:08
vitaliy_berdinskikh написав: hulk15iron3 написав:
При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
Да, а тут ты конечно же хозяит, угу.
Он только ошибся. По 10-12 часов работать нифига не останется. Чтобы отложить надо впахивать по 14-16 чсиков и 6 дней в неделю. Поэтому кто где раб каждый воспринимает по своему.
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Ratatui
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Додано: Пон 28 чер, 2021 08:53
hulk15iron3 написав:
Калькулятор в помощь. Сначала посчитайте польский заработок за указанный период, потом сложите все затраты в виде дороги туда и обратно, всех разрешительных документов, средств на питание и непредвиденный транспорт. Потом следует вычесть одно из другого и понять что дома не хуже. При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
А я работаю дома, сплю дома, отдыхаю как положено, не мотаюсь по всей планете, работаю 40 часов в неделю, об меня поляки не вытирают ноги и в итоге на круг я при тех же деньгах как и польские остарбайтеры.
А если не разнорабочим ехать?
Аренда сопоставима с Киевом, сплю до 9-10 утра, работаю 3-4 часа в день, всегда могу поехать по личным делам, зарплата процентов на 30 выше киевской, начальство хватает за руки, умоляет, чтобы не увольнялся.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 28 чер, 2021 22:00
Gastarbaiter написав: hulk15iron3 написав:
Калькулятор в помощь. Сначала посчитайте польский заработок за указанный период, потом сложите все затраты в виде дороги туда и обратно, всех разрешительных документов, средств на питание и непредвиденный транспорт. Потом следует вычесть одно из другого и понять что дома не хуже. При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.
А я работаю дома, сплю дома, отдыхаю как положено, не мотаюсь по всей планете, работаю 40 часов в неделю, об меня поляки не вытирают ноги и в итоге на круг я при тех же деньгах как и польские остарбайтеры.
А если не разнорабочим ехать?
Аренда сопоставима с Киевом, сплю до 9-10 утра, работаю 3-4 часа в день, всегда могу поехать по личным делам, зарплата процентов на 30 выше киевской, начальство хватает за руки, умоляет, чтобы не увольнялся.
Если директоом вообще класс. Но леща в набсовете по жд по зп точно не переплюнуть.
Только вот с вакансиями директоров есть проблемка,а на огурцы с малиной валом.
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Ratatui
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:40
Ratatui написав:
Если директоом вообще класс. Но леща в набсовете по жд по зп точно не переплюнуть.
Только вот с вакансиями директоров есть проблемка,а на огурцы с малиной валом.
Проблема не с вакансиями, а с навыками и опытом. Большинство едущих в Польшу обладают только одной специальностью: "могу копать, могу не копать" и отсутствием знания каких-либо языков. На что они еще могут расчитывать? Если вы обладаете необходимой квалификацией, знаете язык (польский/английский/еще какой-то - в зависимости от требований к позиции) - вполне можно найти работу где-то кроме клубники или мясокомбината.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 01 лип, 2021 20:45
Gastarbaiter написав: Ratatui написав:
Если директоом вообще класс. Но леща в набсовете по жд по зп точно не переплюнуть.
Только вот с вакансиями директоров есть проблемка,а на огурцы с малиной валом.
Проблема не с вакансиями, а с навыками и опытом. Большинство едущих в Польшу обладают только одной специальностью: "могу копать, могу не копать" и отсутствием знания каких-либо языков. На что они еще могут расчитывать? Если вы обладаете необходимой квалификацией, знаете язык (польский/английский/еще какой-то - в зависимости от требований к позиции) - вполне можно найти работу где-то кроме клубники или мясокомбината.
Обладая квалификацией знаниями языков та Польша нафиг ненужна вы будете в Украине спя дома и нормально питаясь зарабатывать хорошие бабки и ездить туристом по всему миру в том числе и Польшу.
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Ratatui
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