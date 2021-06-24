Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями

Додано: Пон 07 чер, 2021 18:30

Калькулятор в помощь. Сначала посчитайте польский заработок за указанный период, потом сложите все затраты в виде дороги туда и обратно, всех разрешительных документов, средств на питание и непредвиденный транспорт. Потом следует вычесть одно из другого и понять что дома не хуже. При чем в Польше ты раб, по 6 полных рабочих дней по 10-12 часов.

А я работаю дома, сплю дома, отдыхаю как положено, не мотаюсь по всей планете, работаю 40 часов в неделю, об меня поляки не вытирают ноги и в итоге на круг я при тех же деньгах как и польские остарбайтеры.