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Польща заманює українських
заробітчан разом із сім'ями

Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:50

  Ratatui написав:
  Gastarbaiter написав:
  Ratatui написав:Если директоом вообще класс. Но леща в набсовете по жд по зп точно не переплюнуть.

Только вот с вакансиями директоров есть проблемка,а на огурцы с малиной валом.

Проблема не с вакансиями, а с навыками и опытом. Большинство едущих в Польшу обладают только одной специальностью: "могу копать, могу не копать" и отсутствием знания каких-либо языков. На что они еще могут расчитывать? Если вы обладаете необходимой квалификацией, знаете язык (польский/английский/еще какой-то - в зависимости от требований к позиции) - вполне можно найти работу где-то кроме клубники или мясокомбината.


Обладая квалификацией знаниями языков та Польша нафиг ненужна вы будете в Украине спя дома и нормально питаясь зарабатывать хорошие бабки и ездить туристом по всему миру в том числе и Польшу.


вам особисто що з того? ви так пишете, ніби це все вас якимось чином зачіпає. люди роблять так як вважають за потрібне, їм так краще.
wild.tomcat
 
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