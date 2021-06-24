Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
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Ratatui написав:Если директоом вообще класс. Но леща в набсовете по жд по зп точно не переплюнуть.
Только вот с вакансиями директоров есть проблемка,а на огурцы с малиной валом.
Проблема не с вакансиями, а с навыками и опытом. Большинство едущих в Польшу обладают только одной специальностью: "могу копать, могу не копать" и отсутствием знания каких-либо языков. На что они еще могут расчитывать? Если вы обладаете необходимой квалификацией, знаете язык (польский/английский/еще какой-то - в зависимости от требований к позиции) - вполне можно найти работу где-то кроме клубники или мясокомбината.
Обладая квалификацией знаниями языков та Польша нафиг ненужна вы будете в Украине спя дома и нормально питаясь зарабатывать хорошие бабки и ездить туристом по всему миру в том числе и Польшу.
вам особисто що з того? ви так пишете, ніби це все вас якимось чином зачіпає. люди роблять так як вважають за потрібне, їм так краще.