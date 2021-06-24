Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями
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Ratatui написав:Если директоом вообще класс. Но леща в набсовете по жд по зп точно не переплюнуть.
Только вот с вакансиями директоров есть проблемка,а на огурцы с малиной валом.
Проблема не с вакансиями, а с навыками и опытом. Большинство едущих в Польшу обладают только одной специальностью: "могу копать, могу не копать" и отсутствием знания каких-либо языков. На что они еще могут расчитывать? Если вы обладаете необходимой квалификацией, знаете язык (польский/английский/еще какой-то - в зависимости от требований к позиции) - вполне можно найти работу где-то кроме клубники или мясокомбината.
Обладая квалификацией знаниями языков та Польша нафиг ненужна вы будете в Украине спя дома и нормально питаясь зарабатывать хорошие бабки и ездить туристом по всему миру в том числе и Польшу.
вам особисто що з того? ви так пишете, ніби це все вас якимось чином зачіпає. люди роблять так як вважають за потрібне, їм так краще.
Ratatui написав:Обладая квалификацией знаниями языков та Польша нафиг ненужна вы будете в Украине спя дома и нормально питаясь зарабатывать хорошие бабки и ездить туристом по всему миру в том числе и Польшу.
Почему нельзя спать дома и нормально питаться в Польше? И ездить туристом по всему миру? Есть вещи, которые не зависят от того, сколько вы зарабатываете. Безопасность на дорогах, экология и т.д.
Вот, например, на фейсбуке выскочило объявление:
Открыт набор в больницу в Польше на должность: врач внутренней медицины заведующий отделением внутренних болезней хирург анестезиолог медсестры общей практики (внутренние болезни) инструменталисты анестезиологические медсестры
Кандидаты должны владеть польским языком на коммуникативном уровне, или польским языком на базовом уровне, но тогда английский язык должен быть коммуникативным.
☝🏻 Язык польский - на уровне свободной коммуникации (B1) ☝🏻Опыт работы - минимум 3 года в течение последних 5 лет ☝🏻Пол - не имеет значения ☝🏻Возраст - не имеет значения
🏠 Жилье на первое время предоставляется для специалиста и его семьи - гостиница возле больницы. ✅ Трудовой договор - Umowa o pracę напрямую с больницей 📚 Нострификация - в ускоренном режиме (около 2 недель) 📚 Помогаем получить в короткие сроки(около 2 недель) разрешение на осуществление иностранцем врачебной деятельности согласно упрощённой процедуре принятой в декабре 2020 года
От кандидата ожидаем - резюме на польском языке. После получения около недели займет процес верификации, после чего будет выслан ответ. Если решение позитивное - начинаем процедуру подготовки документов (легализация пребывания/документы разрешающие работать врачом).
Есть возможность подписать предварительный договор, дающий уверенность кандидату о намерении работодателя принять его на работу.
Хирург без польского это молчащий медбрат поставить клизму это раз, а во вторых польша не страна эмигрантов и относятся в часности к украинцам как к 3му сорту. Если допустим штаты или Канада это да страны приезжих поэтому им плевать откуда вы. Но там шансы доказать , что доктор почти равны нулю.
Хирург без польского это молчащий медбрат поставить клизму это раз, а во вторых польша не страна эмигрантов и относятся в часности к украинцам как к 3му сорту. Если допустим штаты или Канада это да страны приезжих поэтому им плевать откуда вы. Но там шансы доказать , что доктор почти равны нулю.
1. Польский учится быстро 2. Как-то не замечал отношения к себе как к 3-му сорту. Да, есть чисто бюрократические сложности для неграждан иногда. Но на работе, в магазинах, в гос. органах, с соседями - никогда ничего подобного на возникало. Все вежливые и дружелюбные. 3. Ну, я ведь не заявляю, что Польша - лучшая страна для эмиграции. Но и переехать туда и интегрироваться намного проще, чем в другие страны. Тут уже каждый сам для себя определяет. Лично меня США не очень привлекают по причине своей специфичности во многих аспектах жизни, как и Западная Европа по соотношению доход/стоимость жизни. Скандинавия или что-то теплое (Испания, Греция) - да. Но тут вопрос языка.