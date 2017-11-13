Польща заманює українських заробітчан разом із сім'ями

Додано: П'ят 02 лип, 2021 10:34

Ratatui написав: Gastarbaiter



Хирург без польского это молчащий медбрат поставить клизму это раз, а во вторых польша не страна эмигрантов и относятся в часности к украинцам как к 3му сорту. Если допустим штаты или Канада это да страны приезжих поэтому им плевать откуда вы. Но там шансы доказать , что доктор почти равны нулю. Хирург без польского это молчащий медбрат поставить клизму это раз, а во вторых польша не страна эмигрантов и относятся в часности к украинцам как к 3му сорту. Если допустим штаты или Канада это да страны приезжих поэтому им плевать откуда вы. Но там шансы доказать , что доктор почти равны нулю.

1. Польский учится быстро2. Как-то не замечал отношения к себе как к 3-му сорту. Да, есть чисто бюрократические сложности для неграждан иногда. Но на работе, в магазинах, в гос. органах, с соседями - никогда ничего подобного на возникало. Все вежливые и дружелюбные.3. Ну, я ведь не заявляю, что Польша - лучшая страна для эмиграции. Но и переехать туда и интегрироваться намного проще, чем в другие страны. Тут уже каждый сам для себя определяет. Лично меня США не очень привлекают по причине своей специфичности во многих аспектах жизни, как и Западная Европа по соотношению доход/стоимость жизни. Скандинавия или что-то теплое (Испания, Греция) - да. Но тут вопрос языка.