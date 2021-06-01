6 фраз, які допоможуть добитися підвищення зарплати

Додано: Нед 06 чер, 2021 14:52

А сами специалисты повышали себе ЗП таким образом?

1) За перевыполнение плана существует система бонусирования, поэтому тут чем больше продаешь, тем больше бонус.

2) Для инноваций также существует система бонусов и премий, поскольку новые идеи приходят с некой периодичностью, и не всегда является отдельными проектами - это покрывается премиями.

3) Не видел компании, где работают по должностным инструкциям, если кто-то сошлется на нее, пусть не уволю, но перестану уважать и развивать человек нет смысла. Забываем, что компании вкладывают в сотрудников, которые не всегда благодарны

4) Согласен, но если должность, нужно идти, за развитие приходится платить, но это всегда окупается, но если засидишься можешь потерять все

5) Уважаю людей, когда хотят взять на себя больше ответственности, но это временное явление и не всегда бывает возможным. Это скорее исключение

6) Не бывает такого, чтобы обязанностей стало больше само по себе. Это всегда оговаривается