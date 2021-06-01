Якщо вам давно не підвищували зарплату, значить, час нагадати про це начальству самостійно.
Дивися повний текст 6 фраз, які допоможуть добитися підвищення зарплати.
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Додано: Нед 06 чер, 2021 14:52
6 фраз, які допоможуть добитися підвищення зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 6 фраз, які допоможуть добитися підвищення зарплати.
Додано: Нед 06 чер, 2021 14:52
А сами специалисты повышали себе ЗП таким образом?
1) За перевыполнение плана существует система бонусирования, поэтому тут чем больше продаешь, тем больше бонус.
2) Для инноваций также существует система бонусов и премий, поскольку новые идеи приходят с некой периодичностью, и не всегда является отдельными проектами - это покрывается премиями.
3) Не видел компании, где работают по должностным инструкциям, если кто-то сошлется на нее, пусть не уволю, но перестану уважать и развивать человек нет смысла. Забываем, что компании вкладывают в сотрудников, которые не всегда благодарны
4) Согласен, но если должность, нужно идти, за развитие приходится платить, но это всегда окупается, но если засидишься можешь потерять все
5) Уважаю людей, когда хотят взять на себя больше ответственности, но это временное явление и не всегда бывает возможным. Это скорее исключение
6) Не бывает такого, чтобы обязанностей стало больше само по себе. Это всегда оговаривается
Додано: Нед 06 чер, 2021 15:11
Re: 6 фраз, які допоможуть добитися підвищення зарплати
Лучший способ добиться повышения зарплаты - сменить работу
Додано: Нед 06 чер, 2021 15:14
Re: 6 фраз, які допоможуть добитися підвищення зарплати
Считаю выпрашивать себе подачку в виде повышения - оскорбительным для наемного работника. Легче перейти на другую работу. Впринципе всегда так и делал, и не жалею. Оплатой труда должен заниматься работодатель, задача наемного работника хорошо работать, а не унижаться просьбами о повышении.
Додано: Нед 06 чер, 2021 19:23
Смотря какой работодатель и на какую руку попасть. Могут и не повысить. А могут поднять зарплату с премией.
Пример из моей жизни. Работал на компанию всего один лишь раз в жизни.
Устроился на 300 долл на испытательный срок менеджером - принеси подай, помоги, короче мальчиком на побегушках. Наверное неплохо побегал что первую зарплату получил с повышением зарплаты в 400 долл и премией в 100. Всего 500 долл.
Через 7 месяцев работы меня попросили стать ио директора магазина-сателлита.
Вот как раз тогда я и начал ныть сослуживцам что зарплата маловата а работы дофига. Стукачи сделали свое дело. Когда я через год увольнялся у меня была престижная запись в трудовой и зарплата в 900 долларов. 2009 год, как раз после глобального краха.
Сейчас же директор этой же компании на просьбу моего коллеги поднять зарплату, порекомендовал бросить курить - эконом прибавка к зарплате.
Повышение зарплаты на 25% + премия 25% тогда и банальная рекомендация сейчас.
Додано: Пон 07 чер, 2021 07:35
Работает только один пункт 4. "Мені запропонували хорошу посаду в іншій компанії"
Проверено не один раз мной и всеми кого я знаю. По другому просто не слышат. Начинают суетится и думать, только когда появляется реальная угроза ухода. Иначе вам что-то пообещают, но не дадут, скажут сейчас у компании все плохо и надо подождать и тд.
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:45
«Я перевыполнил план на… процентов». -- Спасибо, со следующего месяца компания поднимает вам план на Х*2 процентов.
«Моя зарплата ниже рыночной» -- Не нравится - вас таких никто не держит, за забором очередь стоит.
«Мне предложили хорошую должность в другой компании» -- Поможет, но нередко только до момента, пока не попадется замена сотруднику. А может и не помочь.
«Я готов взять на себя больше ответственности», Например, если вы работаете продавцом с графиком 2/2, то можете попросить изменить расписание и работать 3/1
-- А еще лучше до 4/4 или даже до 24/7. Ну и прибавочку 10% с барского плеча дадут за такое, конечно же.
Ну и т.д.
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