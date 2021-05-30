Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.
Дивися повний текст Польща хоче значно спростити надання роботи українцям.
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Додано: Нед 06 чер, 2021 23:30
Польща хоче значно спростити надання роботи українцям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща хоче значно спростити надання роботи українцям.
Додано: Нед 06 чер, 2021 23:30
Бла-Бла-Бла... Примите нас лучше в НАТО и ЕС вместо этих: Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Гереговина, Косово :)
Додано: Пон 07 чер, 2021 07:56
Re: Польща хоче значно спростити надання роботи українцям
Дій.Закордоном - новое инновационное решение от жижитализаторов.
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