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Польща хоче значно спростити
надання роботи українцям

Польща хоче значно спростити надання роботи українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 23:30

Польща хоче значно спростити надання роботи українцям

Пропонуємо до обговорення:
Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.

Дивися повний текст Польща хоче значно спростити надання роботи українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 23:30

Бла-Бла-Бла... Примите нас лучше в НАТО и ЕС вместо этих: Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Гереговина, Косово :)
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 07:56

Re: Польща хоче значно спростити надання роботи українцям

Дій.Закордоном - новое инновационное решение от жижитализаторов.
vitaliy_berdinskikh
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