Команда Indigo Tech Recruiters провела третій щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT.
Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка).
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Додано: Пон 07 чер, 2021 00:35
Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка).
Додано: Пон 07 чер, 2021 00:35
"Из таблицы ниже мы можем увидеть, насколько резкий разрыв в оплате СЕО в компаниях с доходом свыше 10 млн долларов в год – они получают в 2-3 раза больше коллег в компаниях с меньшим доходом."
Таблица, во-первых, выше, а во-вторых, ни фига такого не видно :)
От 3 до 7 миллионов - медиана 8000
Больше 50 миллионов - медиана 11200.
Ну и делать статистический анализ, когда в категории всего 5 элементов - это такое себе. А ведь из них ещё как-то 10% ухитряются отделить.
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