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Скільки заробляють СЕО в
українському IT (інфографіка)

Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 00:35

Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Команда Indigo Tech Recruiters провела третій щорічний огляд заробітних плат для C-level в IT.

Дивися повний текст Скільки заробляють СЕО в українському IT (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 00:35

"Из таблицы ниже мы можем увидеть, насколько резкий разрыв в оплате СЕО в компаниях с доходом свыше 10 млн долларов в год – они получают в 2-3 раза больше коллег в компаниях с меньшим доходом."
Таблица, во-первых, выше, а во-вторых, ни фига такого не видно :)
От 3 до 7 миллионов - медиана 8000
Больше 50 миллионов - медиана 11200.

Ну и делать статистический анализ, когда в категории всего 5 элементов - это такое себе. А ведь из них ещё как-то 10% ухитряются отделить.
moveton
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