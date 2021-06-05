Восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні».
Дивися повний текст В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото).
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Додано: Пон 07 чер, 2021 01:06
В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото).
Додано: Пон 07 чер, 2021 01:07
Из всего этого для водителей полезный знак «островок безопасности», а неоднозначный – «диагональный пешеходный переход» потому, что без разметки (или её невидимости) непонятно, под каким углом переход находится по отношению к дороге или разделительной линии.
Додано: Пон 07 чер, 2021 06:13
диагональ проходит из одного угла прямоугольника в противоположный несоседний угол. Что тут непонятного?
если водитель не видит границ перекрестка то что он делает на дороге?
Додано: Пон 07 чер, 2021 11:57
Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)
вафельную разметку вводить не собираются?
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:38
А вы точно за рулем ездите?
Потому что сейчас ерунду написали
Вот к примеру, варианты диагонального перехода:
А теперь убираем разметку, но оставляем знаки для водителя и пешеходов "диагонального перехода".
Точно за пару сек. сориентируетесь, что пешеходы пойдут "из одного угла прямоугольника в противоположный несоседний угол"?
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:37
EKO
Не думаю, что диагональные переходы будут без светофоров. Это вроде специальный тип переходов, когда движение всего транспорта в любых направлениях запрещено. Фактически загорается красный свет во всех направлениях. (вся площадь перекрестка становится безопасной для пешеходов).
Могу ошибаться конечно, но в противном случае такой перекресток станет слишком опасным.
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:50
Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)
Такі діагональні переходи призведуть до того, що пішоходи будуть йти через перехрестя як завгодно, зараз вони лізуть за десять метрів від переходу і махають тобі, що там перехід, а з новими тим більше.
Ще один доказ, що Укравтодор треба весь гнати в шию і набирати нових.
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