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В Україні з'являться
нові дорожні знаки (фото)

В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 01:06

В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Восени 2021 року набувають чинності нові стандарти безпеки у частині «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні».

Дивися повний текст В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 01:07

Из всего этого для водителей полезный знак «островок безопасности», а неоднозначный – «диагональный пешеходный переход» потому, что без разметки (или её невидимости) непонятно, под каким углом переход находится по отношению к дороге или разделительной линии.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 06:13

диагональ проходит из одного угла прямоугольника в противоположный несоседний угол. Что тут непонятного?

если водитель не видит границ перекрестка то что он делает на дороге?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:57

Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

вафельную разметку вводить не собираются?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:30

самое главное, что изменен шрифт, форма стрелок.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:38

  vitaliy_berdinskikh написав: Что тут непонятного?

если водитель не видит границ перекрестка то что он делает на дороге?


А вы точно за рулем ездите?
Потому что сейчас ерунду написали :roll:

Вот к примеру, варианты диагонального перехода:
Зображення


Зображення

А теперь убираем разметку, но оставляем знаки для водителя и пешеходов "диагонального перехода".

Точно за пару сек. сориентируетесь, что пешеходы пойдут "из одного угла прямоугольника в противоположный несоседний угол"?
Зображення
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:37

EKO
Не думаю, что диагональные переходы будут без светофоров. Это вроде специальный тип переходов, когда движение всего транспорта в любых направлениях запрещено. Фактически загорается красный свет во всех направлениях. (вся площадь перекрестка становится безопасной для пешеходов).
Могу ошибаться конечно, но в противном случае такой перекресток станет слишком опасным.
ievm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:50

Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

Такі діагональні переходи призведуть до того, що пішоходи будуть йти через перехрестя як завгодно, зараз вони лізуть за десять метрів від переходу і махають тобі, що там перехід, а з новими тим більше.
Ще один доказ, що Укравтодор треба весь гнати в шию і набирати нових.
unicdima
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