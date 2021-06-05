RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні з'являться
нові дорожні знаки (фото)

В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:15

Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

  vitaliy_berdinskikh написав:пешеходы идут, автомобили стоят.

Вот именно! А при нормальных пешеходных переходах всегда ОДНОВРЕМЕННО двигаются и автомобили, и пешеходы в смежном направлении. Т.е. при диагональном переходе на перекрестке пропускная способность априори МЕНЬШЕ. Так понятнее или тоже нужны картинки ?
LutsMan
 
Повідомлень: 893
З нами з: 10.06.08
Подякував: 200 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:47

  vitaliy_berdinskikh написав:Да, именно для того чтобы не ходить "буквой Г" и придуманны такие переходы.

Понятно, ты не водитель.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 10.06.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:00

  vitaliy_berdinskikh написав:диагональ проходит из одного угла прямоугольника в противоположный несоседний угол. Что тут непонятного?

если водитель не видит границ перекрестка то что он делает на дороге?


Планирую арендовать машину в Украине как ковид отменят. С ужасом вспоминаю великое разнообразие пиктограмм, рисунков, стрелок, правил буравчика, главной дороги. Это как ядерным реактоором управлять. :shock: Буду ездить как камикадзе.

Привык я к правилам в США
Знаков, вроде 4 - стоп, ограничение скорости, 'wrong way', ЖД переезд остальное всё пишется словами или произвольно намулевать картинку.
Оранжевые знаки - рекомендуемые, белые к исполнению.
Если жёлтая полоса слева, то ты едешь по встречке.
Если стоит полиция на обочине, move over, сдвинься на 1 полосу.
Ну вот и все правила, без шуток, это всё.
Востаннє редагувалось Dear_Sir в Пон 07 чер, 2021 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 20.05.08
Подякував: 153 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:03

Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

  LutsMan написав:А при нормальных пешеходных переходах всегда ОДНОВРЕМЕННО двигаются и автомобили, и пешеходы в смежном направлении

Что создаёт проблему поворота направо, а иногда и налево.

В Харькове есть такой перекресток Гагарина Х Героев Сталинграда - там ранее если едешь со стороны Героев и пытаешься повернуть направо то это дохлый номер - ждешь пока пешеходам загорится красный и пытаешься успеть проехать пока не началось движение тех кто едет по Гагарина. Так же в случае когда с Гагарина на доп.секция поворачиваешь налево то ранее было так что упираешься в толпу пешеходов переходящих Героев.

Так что одновременное движение пешеходов и транспорта - для высоконагруженных перекрёсток далеко не лучший вариант. И не для того ли придумали доп.секции чтобы дать возможность поворачивать в то время когда оно из направлений стоит а едет только другое. По твоей же логике получается что всегда должны синхронно двигаться оба направления движения.
  LutsMan написав:Т.е. при диагональном переходе на перекрестке пропускная способность априори МЕНЬШЕ

Наоборот она больше потому что автомобили могут спокойно поворачивать направо. А бывают такие перекрёстки где поворот направо или налево - это и есть основное направление движения. Как например упоминавшийся мной перекресток Дронова-Зайцевой.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 06.08.19
Подякував: 988 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:06

Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

  Dear_Sir написав:С ужасом вспоминаю великое разнообразие пиктограмм, рисунков, стрелок, правил буравчика, главной дороги.

Явно не большее чем в США. Где знаки ещё и читать надо потом что содержание описывается на легкопонятным рисунком, а текстом.
  Dear_Sir написав:переезд остальное всё пишется словами или произвольно намулевать картинку.
И вот это лучше когда чтобы понять смысл знака надо прочитать текст. На скорости.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 06.08.19
Подякував: 988 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:10

Re: В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

  Dear_Sir написав:Если жёлтая полоса слева, то ты едешь по встречке.
В США уже левостороннее движение? :mrgreen:
https://goo.gl/maps/fSb4aydzXDxmdef69
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4369
З нами з: 06.08.19
Подякував: 988 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Dear_Sir написав:переезд остальное всё пишется словами или произвольно намулевать картинку.
И вот это лучше когда чтобы понять смысл знака надо прочитать текст. На скорости.

На какой скорости обычно проезжаете переезд, чтобы не успеть понять смысл знака и прочитать текст? Не, точно не водитель 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3161 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
Профіль
1
3
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський...
R2 » Пон 07 чер, 2021 13:20
1 383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 18:01
Dear_Sir
В Україні стартує екологічний проєкт «Зелена країна» -...
R2 » Пон 07 чер, 2021 15:06
1 310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 15:06
grig90vic
В Україні тарифи на електроенергію зростуть удвічі — прогноз 1, 2
R2 » Суб 05 чер, 2021 18:08
16 1813
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 12:00
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.