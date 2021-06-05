В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

Додано: Пон 07 чер, 2021 21:03

LutsMan написав: А при нормальных пешеходных переходах всегда ОДНОВРЕМЕННО двигаются и автомобили, и пешеходы в смежном направлении А при нормальных пешеходных переходах всегда ОДНОВРЕМЕННО двигаются и автомобили, и пешеходы в смежном направлении

LutsMan написав: Т.е. при диагональном переходе на перекрестке пропускная способность априори МЕНЬШЕ Т.е. при диагональном переходе на перекрестке пропускная способность априори МЕНЬШЕ

Что создаёт проблему поворота направо, а иногда и налево.В Харькове есть такой перекресток Гагарина Х Героев Сталинграда - там ранее если едешь со стороны Героев и пытаешься повернуть направо то это дохлый номер - ждешь пока пешеходам загорится красный и пытаешься успеть проехать пока не началось движение тех кто едет по Гагарина. Так же в случае когда с Гагарина на доп.секция поворачиваешь налево то ранее было так что упираешься в толпу пешеходов переходящих Героев.Так что одновременное движение пешеходов и транспорта - для высоконагруженных перекрёсток далеко не лучший вариант. И не для того ли придумали доп.секции чтобы дать возможность поворачивать в то время когда оно из направлений стоит а едет только другое. По твоей же логике получается что всегда должны синхронно двигаться оба направления движения.Наоборот она больше потому что автомобили могут спокойно поворачивать направо. А бывают такие перекрёстки где поворот направо или налево - это и есть основное направление движения. Как например упоминавшийся мной перекресток Дронова-Зайцевой.