В Україні з'являться нові дорожні знаки (фото)

vitaliy_berdinskikh написав:
диагональ проходит из одного угла прямоугольника в противоположный несоседний угол. Что тут непонятного?
если водитель не видит границ перекрестка то что он делает на дороге?
Планирую арендовать машину в Украине как ковид отменят. С ужасом вспоминаю великое разнообразие пиктограмм, рисунков, стрелок, правил буравчика, главной дороги. Это как ядерным реактоором управлять.
Буду ездить как камикадзе.
Привык я к правилам в США
Знаков, вроде 4 - стоп, ограничение скорости, 'wrong way', ЖД переезд остальное всё пишется словами или произвольно намулевать картинку.
Оранжевые знаки - рекомендуемые, белые к исполнению.
Если жёлтая полоса слева, то ты едешь по встречке.
Если стоит полиция на обочине, move over, сдвинься на 1 полосу.
Ну вот и все правила, без шуток, это всё.