Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку року.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 04:38
Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку...
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Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку року.
Додано: Пон 07 чер, 2021 04:39
Вы посчитайте насколько цены на коммунальные услуги выросли и на продукты питания ..... 🤧 ,
И СО ПОСТАВЬТЕ РАЗМЕР ПЕНСИИ , И КАК НА НЕЕ ПРОЖИТЬ !!!!!!!!
А ТО ,, УВЕЛИЧИЛИ " ОНИ !!!!!!!!!!!!!
Додано: Пон 07 чер, 2021 09:01
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