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Пенсійний фонд назвав розмір
підвищення пенсій з початку...

Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 04:38

Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 04:39

Вы посчитайте насколько цены на коммунальные услуги выросли и на продукты питания ..... 🤧 ,
И СО ПОСТАВЬТЕ РАЗМЕР ПЕНСИИ , И КАК НА НЕЕ ПРОЖИТЬ !!!!!!!!
А ТО ,, УВЕЛИЧИЛИ " ОНИ !!!!!!!!!!!!!
tamila_paraso4ka
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 09:01

  tamila_paraso4ka написав:Вы посчитайте насколько цены на коммунальные услуги выросли и на продукты питания ..... 🤧 ,
И СО ПОСТАВЬТЕ РАЗМЕР ПЕНСИИ , И КАК НА НЕЕ ПРОЖИТЬ !!!!!!!!
А ТО ,, УВЕЛИЧИЛИ " ОНИ !!!!!!!!!!!!!

А еще СО ПОСТАВЬТЕ рост отчислений в ПФ , И КАК НА НИХ ,, УВЕЛИЧИТЬ " пенсию?
_hunter
 
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