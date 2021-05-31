Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток...

Додано: Пон 07 чер, 2021 13:15

Че там вова парит?За последних полтора года они раздерибанили все земли, что еще остались.только один яркий пример. Коса Арабатская стрелка. Все знают что под землей там месторождение газа и пласт горячих лечебных вод. Так вот, там за 1 год последний год раздерибанили косу, якобы под под приватизацию. Местные бандота и чиновники оттяпали целину, которую там не трогали никогда, гектарами оградили участки и поставили заборы на километры, которые полностью перекрывают проход к морю вплоть до нейтралки. "Хозяева" туда прилетают вертолетами.Гоняют даже местных рыбаков.Подход к морю остался только через базы и за ними 50 метров свободного доступа, да и то, потому что там блокпост и запретная зона.Приватизировать умудрились даже участок, но котором расположена законсервированная скважина, которую при Брежневе пробурили, когда газ искали и которая принадлежит государству.И, глядя на такое это брехло нам будет рассказывать про "все лучшее детям"?Так не грабили даже при донецких