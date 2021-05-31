RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський: Кожна наша дитина
буде отримувати відсоток...

Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:15

Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток...

Пропонуємо до обговорення:
За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів

Дивися повний текст Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93986
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:15

пане Зеленський, за ваших дітей я не переживаю.
olexiy_ogryzko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 119
З нами з: 25.02.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:30

Продайте с дисконтом акции ПриватБанка всему населению Украины....
Зачем плодить олигархов!!!!
anton_gms
 
Повідомлень: 899
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:41

Каждый их ребенок и так получает процент от всего, что принадлежит стране
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14665
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8001 раз.
Подякували: 3872 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:16

Теперь каждый их ребенок еще и будет получать процент от добычи недр. Живя и учась в Лондоне...
goowean
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 19.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:22

ті самі "ребьонки", які вже отримали госдачі?))

Все що треба знати про беснуватого вовку-шута зеленского:

1. зеленский ЗАВЖДИ бреше!
2. Якщо вам здалося що інше - дивиться пункт №1.
overlordy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:30

Угу, дачу вже дітям віддав. Тепер час надр. Діти, мабуть, будуть ті самі, котрим дачу віддав.
alt402
 
Повідомлень: 157
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:42

Начни с Земли Украинской. Раздай детям. "Хренов сказочник".
m12345oleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:15

Че там вова парит?
За последних полтора года они раздерибанили все земли, что еще остались.
только один яркий пример. Коса Арабатская стрелка. Все знают что под землей там месторождение газа и пласт горячих лечебных вод. Так вот, там за 1 год последний год раздерибанили косу, якобы под под приватизацию. Местные бандота и чиновники оттяпали целину, которую там не трогали никогда, гектарами оградили участки и поставили заборы на километры, которые полностью перекрывают проход к морю вплоть до нейтралки. "Хозяева" туда прилетают вертолетами.
Гоняют даже местных рыбаков.
Подход к морю остался только через базы и за ними 50 метров свободного доступа, да и то, потому что там блокпост и запретная зона.
Приватизировать умудрились даже участок, но котором расположена законсервированная скважина, которую при Брежневе пробурили, когда газ искали и которая принадлежит государству.

И, глядя на такое это брехло нам будет рассказывать про "все лучшее детям"? :twisted:

Так не грабили даже при донецких :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6701
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3161 раз.
Подякували: 2014 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:23

  EKO написав:Че там вова парит?
За последних полтора года они раздерибанили все земли, что еще остались.
только один яркий пример. Коса Арабатская стрелка. Все знают что под землей там месторождение газа и пласт горячих лечебных вод. Так вот, там за 1 год последний год раздерибанили косу, якобы под под приватизацию. Местные бандота и чиновники оттяпали целину, которую там не трогали никогда, гектарами оградили участки и поставили заборы на километры, которые полностью перекрывают проход к морю вплоть до нейтралки. "Хозяева" туда прилетают вертолетами.
Гоняют даже местных рыбаков.
Подход к морю остался только через базы и за ними 50 метров свободного доступа, да и то, потому что там блокпост и запретная зона.
Приватизировать умудрились даже участок, но котором расположена законсервированная скважина, которую при Брежневе пробурили, когда газ искали и которая принадлежит государству.

И, глядя на такое это брехло нам будет рассказывать про "все лучшее детям"? :twisted:

Так не грабили даже при донецких :evil:

Это потому что нелох пришел всего на один срок, чтобы сломать систему.
mvi
 
Повідомлень: 232
З нами з: 07.11.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський...
R2 » Пон 07 чер, 2021 13:20
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 13:21
mvi
Міжбанк: долар і євро обвалюються — що буде далі
R2 » Чет 03 чер, 2021 10:39
2 806
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 17:53
nsdapzp
«Буде готувати людей майбутнього»: Зеленський анонсував... 1, 2
R2 » Пон 31 тра, 2021 14:58
13 1713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 17:04
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron