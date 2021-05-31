За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів
Дивися повний текст Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 11:15
Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: Кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр.
Додано: Пон 07 чер, 2021 11:30
Продайте с дисконтом акции ПриватБанка всему населению Украины....
Зачем плодить олигархов!!!!
Додано: Пон 07 чер, 2021 11:41
Каждый их ребенок и так получает процент от всего, что принадлежит стране
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:16
Теперь каждый их ребенок еще и будет получать процент от добычи недр. Живя и учась в Лондоне...
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:22
ті самі "ребьонки", які вже отримали госдачі?))
Все що треба знати про беснуватого вовку-шута зеленского:
1. зеленский ЗАВЖДИ бреше!
2. Якщо вам здалося що інше - дивиться пункт №1.
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:30
Угу, дачу вже дітям віддав. Тепер час надр. Діти, мабуть, будуть ті самі, котрим дачу віддав.
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:15
Че там вова парит?
За последних полтора года они раздерибанили все земли, что еще остались.
только один яркий пример. Коса Арабатская стрелка. Все знают что под землей там месторождение газа и пласт горячих лечебных вод. Так вот, там за 1 год последний год раздерибанили косу, якобы под под приватизацию. Местные бандота и чиновники оттяпали целину, которую там не трогали никогда, гектарами оградили участки и поставили заборы на километры, которые полностью перекрывают проход к морю вплоть до нейтралки. "Хозяева" туда прилетают вертолетами.
Гоняют даже местных рыбаков.
Подход к морю остался только через базы и за ними 50 метров свободного доступа, да и то, потому что там блокпост и запретная зона.
Приватизировать умудрились даже участок, но котором расположена законсервированная скважина, которую при Брежневе пробурили, когда газ искали и которая принадлежит государству.
И, глядя на такое это брехло нам будет рассказывать про "все лучшее детям"?
Так не грабили даже при донецких
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:23
Это потому что нелох пришел всего на один срок, чтобы сломать систему.
|