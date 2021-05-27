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Країна - лідер з
виробництва автомобілів

Країна - лідер з виробництва автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:12

Країна - лідер з виробництва автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні світовим лідером автомобільного виробництва є Китай. Далі йдуть США і Японія, а замикають п'ятірку лідерів Німеччина і Південна Корея.

Дивися повний текст Країна - лідер з виробництва автомобілів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:13

...цифры впечатляют!!.. а как в соотношении - цена-качество??.. или скажем так - во что обходится покупателю авто каждая сотня км с учетом стоимость нового авто+расход топлива+эксплуатационно-ремотные работы и т.п... ??
maestro71
 
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