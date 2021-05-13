Народні депутати планують збільшити розмір фінансової допомоги при народженні дитини.
Дивися повний текст Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити розмір «дитячих виплат».
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:15
Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити розмір «дитячих виплат».
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:15
А зачем искать и так ясно где весь бюджет страны , верните украденное в казну и будут деньги на все
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:44
Альтернативный законопроект конечно лучше. Суммы можно обсуждать, но главный смысл правильный - государство должно стимулировать именно рождение 2+ детей (одного и так почти все семьи заводят).
Додано: Пон 07 чер, 2021 16:42
Держава сильна самостоятельными личностями. Один Немец заменит целый квартал БЕЗДАРНЫХ, которые только надеются на пособия, липовые пенсии по инвалидности, субсидии, А откуда это берётся.
Додано: Пон 07 чер, 2021 17:19
Как же бывшая власть находила по 15 тыс$ за рождение третьего ребёнка?нынешняя молчит как партизан)))))
Додано: Пон 07 чер, 2021 19:04
Нужно не столько выплаты повышать, сколько повышать уровень жизни. Интеллигенция и адекватные граждане ради выплат на 3 года по 3 и более детей заводить не будут. А вот синелобым будет стабильная копейка на этанол, а их детям останется только на мивину.
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:24
Должно. Только не абы каких, а работящих. Самый эффективный способ для этого: отменить пенсии и прочие пособия по старости. Тогда появляется прямой стимул рожать и воспитывать так, чтобы накормили в старости. Судя по обещаниям про пенсии, к этому и идёт.
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