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Хто отримає 150 тис. грн:
нардепи пропонують збільшити...

Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:15

Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати планують збільшити розмір фінансової допомоги при народженні дитини.

Дивися повний текст Хто отримає 150 тис. грн: нардепи пропонують збільшити розмір «дитячих виплат».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:15

А зачем искать и так ясно где весь бюджет страны , верните украденное в казну и будут деньги на все
pavel_ivanov_9696
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:44

Альтернативный законопроект конечно лучше. Суммы можно обсуждать, но главный смысл правильный - государство должно стимулировать именно рождение 2+ детей (одного и так почти все семьи заводят).
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:42

Держава сильна самостоятельными личностями. Один Немец заменит целый квартал БЕЗДАРНЫХ, которые только надеются на пособия, липовые пенсии по инвалидности, субсидии, А откуда это берётся.
user86allo2603
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:19

Как же бывшая власть находила по 15 тыс$ за рождение третьего ребёнка?нынешняя молчит как партизан)))))
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 19:04

Нужно не столько выплаты повышать, сколько повышать уровень жизни. Интеллигенция и адекватные граждане ради выплат на 3 года по 3 и более детей заводить не будут. А вот синелобым будет стабильная копейка на этанол, а их детям останется только на мивину.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:24

  panzershreck1921 написав:Альтернативный законопроект конечно лучше. Суммы можно обсуждать, но главный смысл правильный - государство должно стимулировать именно рождение 2+ детей (одного и так почти все семьи заводят).

Должно. Только не абы каких, а работящих. Самый эффективный способ для этого: отменить пенсии и прочие пособия по старости. Тогда появляется прямой стимул рожать и воспитывать так, чтобы накормили в старости. Судя по обещаниям про пенсии, к этому и идёт.
moveton
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