На базі Сервісу "Київ Цифровий" запрацює програма, яка дозволить водіям знаходити паркомісця, а столичній владі — оцінити необхідність у додаткових паркінгах.
Дивися повний текст У Києві водіям спростять пошук місць для паркування.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:16
У Києві водіям спростять пошук місць для паркування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві водіям спростять пошук місць для паркування.
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:17
«появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом министров... Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин»
комментарий скажу одной фразой: - похоже, что они в бреду, "белая горячка".
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