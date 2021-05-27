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У Києві водіям спростять
пошук місць для паркування

У Києві водіям спростять пошук місць для паркування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:16

У Києві водіям спростять пошук місць для паркування

Пропонуємо до обговорення:
На базі Сервісу "Київ Цифровий" запрацює програма, яка дозволить водіям знаходити паркомісця, а столичній владі — оцінити необхідність у додаткових паркінгах.

Дивися повний текст У Києві водіям спростять пошук місць для паркування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:17

«появление такого цифрового инструмента эффективно дополняет решение о запрете оставлять автомобили на тротуарах, которое недавно было принято Кабинетом министров... Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах в результате заставленных автомобилями обочин»

комментарий скажу одной фразой: - похоже, что они в бреду, "белая горячка".
EKO
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