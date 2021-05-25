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Потрапляння в реєстр олігархів
може створити проблеми...

Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:47

Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми...

Пропонуємо до обговорення:
Включення бізнесменів до реєстру олігархів ускладнить роботу компаній, бенефіціарами яких вони є, з іноземними контрагентами.

Дивися повний текст Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми їхньому бізнесу за кордоном - міністр юстиції.
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Был Ахметов олигархом, станет официальным олигархом, и что дальше ? Кто разьяснит глубину глубин или как далеко шагает шахматная мысль президента ?
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Согласно предложенному варианту закона главным олигархом является зелинский ... Снова на половом органе закон вертеть будет?!
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