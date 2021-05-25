Включення бізнесменів до реєстру олігархів ускладнить роботу компаній, бенефіціарами яких вони є, з іноземними контрагентами.
Дивися повний текст Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми їхньому бізнесу за кордоном - міністр юстиції.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:47
Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Потрапляння в реєстр олігархів може створити проблеми їхньому бізнесу за кордоном - міністр юстиції.
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:47
Был Ахметов олигархом, станет официальным олигархом, и что дальше ? Кто разьяснит глубину глубин или как далеко шагает шахматная мысль президента ?
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:16
Согласно предложенному варианту закона главным олигархом является зелинский ... Снова на половом органе закон вертеть будет?!
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