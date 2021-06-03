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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:49
В українських ПСГ запасів газу на 13% менше від минулорічних
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:49
Последний год "будем жировать". В следующем году будем потреблять газ только внутренней добычи. Промышленность станет, если начнет брать газ в Европе РЕАЛЬНО, без реверса. После запуска северного потока-2 будет тяжеленько - но Польша обещала помочь)))
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