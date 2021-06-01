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Рада внесла правки до закону про валюту: що зміниться і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 12:49
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України внесла зміни до закону про валюту та валютні операції.
Дивися повний текст Рада внесла правки до закону про валюту: що зміниться і кого це стосуватиметься
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R2
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:49
Вони повинні будуть за бажанням
Так повинні, чи за бажанням?
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daap
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Додано: Пон 07 чер, 2021 13:17
daap написав:
Вони повинні будуть за бажанням
Так повинні, чи за бажанням?
По желанию. Но если потом найдут -- будет срок.
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_hunter
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Dikoy