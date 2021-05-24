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Кличко про строки будівництва метро: на Троєщину 4–5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.
Дивися повний текст Кличко про строки будівництва метро: на Троєщину 4–5 років, на Виноградар — мінімум одна станція цього року
.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 12:51
Вигнать кличко и за 1год будет
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