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Кличко про строки будівництва
метро: на Троєщину 4–5...

Кличко про строки будівництва метро: на Троєщину 4–5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:51

Кличко про строки будівництва метро: на Троєщину 4–5...

Пропонуємо до обговорення:
Які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

Дивися повний текст Кличко про строки будівництва метро: на Троєщину 4–5 років, на Виноградар — мінімум одна станція цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:51

Вигнать кличко и за 1год будет
fedr777fedorovich
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