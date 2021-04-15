АРМА збільшила надходження до держбюджету від управління...
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За п'ять місяців 2021 року Агентство по розшуку і менеджменту активів (АРМА) перерахувало до державного бюджету 15,4 млн грн від управління заарештованими активами, переданими керуючим на підставі договорів.