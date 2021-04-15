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АРМА збільшила надходження до
держбюджету від управління...

АРМА збільшила надходження до держбюджету від управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:52

АРМА збільшила надходження до держбюджету від управління...

Пропонуємо до обговорення:
За п'ять місяців 2021 року Агентство по розшуку і менеджменту активів (АРМА) перерахувало до державного бюджету 15,4 млн грн від управління заарештованими активами, переданими керуючим на підставі договорів.

Дивися повний текст АРМА збільшила надходження до держбюджету від управління арештованими активами на 328%.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:53

за 2020 год в бюджет поступило 15,68 млн грн.

А из бюджета на это агентство мы все заплатили 158 миллионов.
90% субсидирование.

и в этом году заплатим 274 миллиона.

https://arma.gov.ua/files/general/2021/ ... 758-62.pdf


Афигеть, какие эффективные они
EKO
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