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Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 13:20
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
Дивися повний текст Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський підписав закон
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Додано: Пон 07 чер, 2021 13:21
Вот это "пакеты и сумки многоразового использования" будет использоваться точно так же как и пакеты до 50 мкм ... только разлагаться будет значительно дольше
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