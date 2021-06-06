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Заборона пластикових пакетів
в Україні. Зеленський...

Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:20

Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Дивися повний текст Заборона пластикових пакетів в Україні. Зеленський підписав закон.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 13:21

Вот это "пакеты и сумки многоразового использования" будет использоваться точно так же как и пакеты до 50 мкм ... только разлагаться будет значительно дольше
mvi
 
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