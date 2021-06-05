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Кличко розповів, скільки Київ
витрачає на компенсацію...

Кличко розповів, скільки Київ витрачає на компенсацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:09

Кличко розповів, скільки Київ витрачає на компенсацію...

Пропонуємо до обговорення:
У державному бюджеті на 2021 рік передбачено 803 млн грн на компенсацію проїзду пільгових пасажирів у громадському транспорті, тоді як місто витрачає на це майже 3 млрд грн.

Дивися повний текст Кличко розповів, скільки Київ витрачає на компенсацію проїзду пільговиків.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:09

Так, бюджет Киева, по децентрализации получил часть доходов из бюджета на это. Но уже все украли...
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:56

"Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года".

Так а что, принципиально изменилось, кроме повышения минимальной зп, с 2018 года, когда они поднимали стоимость проезда с 5 до 8 гривень?

Глава "Киевпастранса" отметил, что экономически обоснованный тариф на 2018 год составляет 8,77 грн на проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе и 15,47 грн на проезд в городской электричке. Как рассказала РБК-Украина спикер КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, для метро экономически обоснованный тариф составляет 8,27 гривен.
https://daily.rbc.ua/rus/show/udvoili-p ... 52796.html

Про 15-20 гривень заявлять - чистое разводилово.
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