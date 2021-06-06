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У Кабміні розповіли, що дасть
COVID-сертифікат українцям...

У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:16

У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...

Пропонуємо до обговорення:
Факт отримання щеплення і COVID-документа може бути корисний всередині країни. У Міністерстві охорони здоров'я уже не раз з обережністю допускали ряд привілеїв для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям всередині країни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 14:34

Re: У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям

"Все животные равны, но некоторые животные равнее" (с) Если судя по очереди меня вакцинируют первой дозой в 2037 году, то какой смысл пребывания в этой стране?
BIGor
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