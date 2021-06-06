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У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 14:16
Пропонуємо до обговорення:
Факт отримання щеплення і COVID-документа може бути корисний всередині країни. У Міністерстві охорони здоров'я уже не раз з обережністю допускали ряд привілеїв для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям всередині країни
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R2
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Додано: Пон 07 чер, 2021 14:34
"Все животные равны, но некоторые животные равнее" (с) Если судя по очереди меня вакцинируют первой дозой в 2037 году, то какой смысл пребывания в этой стране?
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BIGor
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Додано: Пон 07 чер, 2021 17:26
Так в чем проблема - идите и вакцинируетесь.
Позвонили врачу, спросили своего работодателя - и так получите вакцину.
С этим нет никаких проблем!
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ost
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:05
BIGor написав:
"Все животные равны, но некоторые животные равнее" (с) Если судя по очереди меня вакцинируют первой дозой в 2037 году, то какой смысл пребывания в этой стране?
Попробуйте пребывать в другой.
Капитализм вам доставит шприц намного раньше чем 2037, думаю до конца года. Во многих странах уже кончились человеки, все уже проколоты или отказываются.
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Dear_Sir
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:52
ost написав:
Так в чем проблема - идите и вакцинируетесь.
Позвонили врачу, спросили своего работодателя - и так получите вакцину.
С этим нет никаких проблем!
Я с 1 марта 2021 года жду своей очереди. Ну может для блатных и ботов проблем нет, для остальных - без вариантов.
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BIGor
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:47
Всі ці приклади дуже умовні
Или точнее говоря "вилами по воде". Вы пока не смогли сделать даже очевидные вещи, например отменить обязательный карантин для вакцинированных.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:47
ost написав:
С этим нет никаких проблем!
Проблемы есть: вакцины нет.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:49
Dear_Sir написав:
Во многих странах уже кончились человеки, все уже проколоты или отказываются.
Разве что в Израиле и может каких-то мелих странах. Великобритания "проколота" чуть более чем на половину при том что является одной из стран производящих вакцины. Ну и, сюрпрайз, не смотря на вакцинацию там всплеск заболеваний.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 07 чер, 2021 20:39
vitaliy_berdinskikh написав: Dear_Sir написав:
Во многих странах уже кончились человеки, все уже проколоты или отказываются.
Разве что в Израиле и может каких-то мелих странах. Великобритания "проколота" чуть более чем на половину при том что является одной из стран производящих вакцины. Ну и, сюрпрайз, не смотря на вакцинацию там всплеск заболеваний.
Ну да, США, Китай и другая мелочь. Местный Health Department уже рассылает спам с призывами вакцинироваться. На выходные ездили в лес, вакцинированным въезд бесплатно, невакцинированным обычные $10. Уже не знают как завлечь людей. Те кто хотел вакцинироваться кончились в апреле-мае. На первую дозу я стоял в очереди из нескольких тысяч человек в 60 регистрационных окон, которую направляли солдаты с мегафонами. Когда я пришёл на тот же мегасайт за второй дозой он был пуст, я и несколько других людей на 100 солдат, втыкающих в телефон от скуки.
Вакцина доступна в любом Волмарте, без записи, бесплатно, просто поставь укол после покупок продуктов, на выбор - Moderna, Pfizer.
Так что прокололи то и прокололи, всё, сегодня первый день на работе без намордников! Большинство по привычке с намордниками, конечно, шкандыбают.
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Dear_Sir
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Додано: Пон 07 чер, 2021 23:23
Dear_Sir
Мои поздравления.
Хозяин разрешил снять намордники, на плюке праздник, теперь всем пацакам разрешили радоваться
Но, вот тут у нас и без вакцинаций "по акции", на 40 миллионов пиплс, сегодня аж +535 новых случаев. Это при почти 20 тысячах всего 2 месяца назад.
Думающий поймет. А кто нет, тому и не нужно
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EKO
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