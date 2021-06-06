У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...

Додано: Пон 07 чер, 2021 20:39

vitaliy_berdinskikh написав: Dear_Sir написав: Во многих странах уже кончились человеки, все уже проколоты или отказываются. Во многих странах уже кончились человеки, все уже проколоты или отказываются. Разве что в Израиле и может каких-то мелих странах. Великобритания "проколота" чуть более чем на половину при том что является одной из стран производящих вакцины. Ну и, сюрпрайз, не смотря на вакцинацию там всплеск заболеваний. Разве что в Израиле и может каких-то мелих странах. Великобритания "проколота" чуть более чем на половину при том что является одной из стран производящих вакцины. Ну и, сюрпрайз, не смотря на вакцинацию там всплеск заболеваний.

Ну да, США, Китай и другая мелочь. Местный Health Department уже рассылает спам с призывами вакцинироваться. На выходные ездили в лес, вакцинированным въезд бесплатно, невакцинированным обычные $10. Уже не знают как завлечь людей. Те кто хотел вакцинироваться кончились в апреле-мае. На первую дозу я стоял в очереди из нескольких тысяч человек в 60 регистрационных окон, которую направляли солдаты с мегафонами. Когда я пришёл на тот же мегасайт за второй дозой он был пуст, я и несколько других людей на 100 солдат, втыкающих в телефон от скуки.Вакцина доступна в любом Волмарте, без записи, бесплатно, просто поставь укол после покупок продуктов, на выбор - Moderna, Pfizer.Так что прокололи то и прокололи, всё, сегодня первый день на работе без намордников! Большинство по привычке с намордниками, конечно, шкандыбают.