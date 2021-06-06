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У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 00:45
EKO написав:
сегодня аж +535 новых случаев. Это при почти 20 тысячах всего 2 месяца назад. Думающий поймет.
Конечно, поймёт. Это всё волшебные намордники и локдауны подействовали. Другим ведь не лечили? Поэтому эти меры ни в коем случае отменять нельзя, только требовать ещё тотальнее. И следить во все камеры, чтобы провакцинированные намордники не сняли!
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moveton
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