У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...
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EKO написав:Dear_Sir Мои поздравления. Хозяин разрешил снять намордники, на плюке праздник, теперь всем пацакам разрешили радоваться
Но, вот тут у нас и без вакцинаций "по акции", на 40 миллионов пиплс, сегодня аж +535 новых случаев. Это при почти 20 тысячах всего 2 месяца назад. Думающий поймет. А кто нет, тому и не нужно
Без намордников радоваться всё же радостнее чем в намордниках. Для вируса диаметром 400 мкм маска это как для человека забор-штакетник с расстоянием 100 метров между кольями. Ну то такое, носили-носили, кому суждено было сыграть в ящик - тот сыграл всё равно.
Еще один альтернативно-одаренный...
A filtering respirator mask is personal protective equipment that is designed to prevent the wearer from inhaling aerosols that are health hazards. On average, the protection factors of FFP respirators are 12 to 16 times greater than those of surgical masks, although the fit to the wearers face is the most important factor in their effectivity, and systematic ‘fit’ testing is vital [11]. In Europe, respirators must meet the European standard EN 149:2001 which has 3 classes of disposable particulate respirators [12]. FFP1 refers to the least filtering of the three masks with an aerosol filtration of at least 80% for 0.3 μm particles, and is mainly used as an environmental dust mask. FFP2 masks have a minimum of 94% filtration percentage whilst FFP3 masks are the most filtering mask of the FFPs. With a minimum filtration percentage of 99%, they protect against very fine particles such as asbestos.
да что ж вы внимательный такой то??? То на жёлтой линии меня поймали, то на наноматрах. Правильно - 400 нанометров. Не бейте, я знаю разницу между микро и нано. Честно! Пардон, я коммент между рассмотрениями системы фмильтрации одного хим материала до 0.5 мкм оставил. Мкм, мкм, мкм - везде.
Dear_Sir написав: Без намордников радоваться всё же радостнее чем в намордниках. Для вируса диаметром 400 мкм маска это как для человека забор-штакетник с расстоянием 100 метров между кольями. Ну то такое, носили-носили, кому суждено было сыграть в ящик - тот сыграл всё равно.
anduzenko написав:Представляю себе эту картину, как молекула РНК вируса высовывается из рта заражённого, находит новую жертву, хорошенько отталкивается и... КАК ПРЫГНЕТ через маску!
Мы уже год всей планетой наблюдаем эту картину.
Особенно молекул привлекает лесной воздух, потому так часто в довесок к маскам запрещают ещё и гулять в парках.
А особенно "вирус" любит купаться в морях и океанах и позагорать. Именно поэтому, в приморских странах, особенно ЮВА, запрещали выходить на пляжи и купаться. А некоторые чиноувники в своем маразме запретов даже вводили обязательное ношение масок даже при нахождении на пляжах https://www.abcspain.ru/news/nosit-mask ... aya-norma/
Особенно забавно это дело выглядело на нудистских пляжах Потом, поняли правда, что они выглядят как полные идиоты и эту норму отменили.
_hunter написав:Эм... я даже стесняюсь еще раз поправлять, но тут "снова мимо" 400 нанометров = 0.4 μm -- что, как бы, всеравно больше размера частиц без проблем фильтруемых даже FFP1...
Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.
_hunter написав:Эм... я даже стесняюсь еще раз поправлять, но тут "снова мимо" 400 нанометров = 0.4 μm -- что, как бы, всеравно больше размера частиц без проблем фильтруемых даже FFP1...
Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.
На затылке носили? Или на подбородке? А то странно как-то получается: в прошлом феврале-марте не дофильтровывают, а в этом -- резко стали дофильтровывают
Dear_Sir написав: Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.
На затылке носили? Или на подбородке? А то странно как-то получается: в прошлом феврале-марте не дофильтровывают, а в этом -- резко стали дофильтровывают
Они и раньше "недофильтровывали" и сейчас. Хоть где её носи. Просто в какой-то момент чиновники по всему миру начали думать что они фильтруют и всех заставили в намордниках бегать ну или притворяься что намордик на месте. Вы противочумный костют видели?
Dear_Sir написав: Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.
На затылке носили? Или на подбородке? А то странно как-то получается: в прошлом феврале-марте не дофильтровывают, а в этом -- резко стали дофильтровывают
Они и раньше "недофильтровывали" и сейчас. Хоть где её носи. Просто в какой-то момент чиновники по всему миру начали думать что они фильтруют и всех заставили в намордниках бегать ну или притворяься что намордик на месте. Вы противочумный костют видели?
Ну, формально да -- я там даже цифры "недофильтрации" указывал. Но даже 80% фильтрации FFP1 -- это снижение шанса заразиться в ПЯТЬ РАЗ. Стоит ли ооно того? -- вопрос.
Это они все лично заявили? -- или такой же гениальный вывод, как и про "штакетник" -- тут недослышал, там перепутал, а тут недосмотрел