У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...

EKO написав:

Мои поздравления.Хозяин разрешил снять намордники, на плюке праздник, теперь всем пацакам разрешили радоватьсяНо, вот тут у нас и без вакцинаций "по акции", на 40 миллионов пиплс, сегодня аж +535 новых случаев. Это при почти 20 тысячах всего 2 месяца назад.Думающий поймет. А кто нет, тому и не нужно