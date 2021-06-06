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У Кабміні розповіли, що дасть
COVID-сертифікат українцям...

У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 19:33

  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:
  EKO написав:Dear_Sir
Мои поздравления.
Хозяин разрешил снять намордники, на плюке праздник, теперь всем пацакам разрешили радоваться :lol:

Но, вот тут у нас и без вакцинаций "по акции", на 40 миллионов пиплс, сегодня аж +535 новых случаев. Это при почти 20 тысячах всего 2 месяца назад.
Думающий поймет. А кто нет, тому и не нужно 8)


Без намордников радоваться всё же радостнее чем в намордниках. Для вируса диаметром 400 мкм маска это как для человека забор-штакетник с расстоянием 100 метров между кольями. Ну то такое, носили-носили, кому суждено было сыграть в ящик - тот сыграл всё равно.

Еще один альтернативно-одаренный...
A filtering respirator mask is personal protective equipment that is designed to prevent the wearer from inhaling aerosols that are health hazards. On average, the protection factors of FFP respirators are 12 to 16 times greater than those of surgical masks, although the fit to the wearers face is the most important factor in their effectivity, and systematic ‘fit’ testing is vital [11]. In Europe, respirators must meet the European standard EN 149:2001 which has 3 classes of disposable particulate respirators [12]. FFP1 refers to the least filtering of the three masks with an aerosol filtration of at least 80% for 0.3 μm particles, and is mainly used as an environmental dust mask. FFP2 masks have a minimum of 94% filtration percentage whilst FFP3 masks are the most filtering mask of the FFPs. With a minimum filtration percentage of 99%, they protect against very fine particles such as asbestos.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7248188/
помощь с переводом нужна?..
Или 0.3 μm и 400 мкм сравнить помочь?..


да что ж вы внимательный такой то??? :mrgreen:
То на жёлтой линии меня поймали, то на наноматрах. Правильно - 400 нанометров. Не бейте, я знаю разницу между микро и нано. Честно! Пардон, я коммент между рассмотрениями системы фмильтрации одного хим материала до 0.5 мкм оставил. Мкм, мкм, мкм - везде. :mrgreen: :mrgreen:
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 08:43

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:
Без намордников радоваться всё же радостнее чем в намордниках. Для вируса диаметром 400 мкм маска это как для человека забор-штакетник с расстоянием 100 метров между кольями. Ну то такое, носили-носили, кому суждено было сыграть в ящик - тот сыграл всё равно.

Еще один альтернативно-одаренный...

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7248188/
помощь с переводом нужна?..
Или 0.3 μm и 400 мкм сравнить помочь?..


да что ж вы внимательный такой то??? :mrgreen:
То на жёлтой линии меня поймали, то на наноматрах. Правильно - 400 нанометров. Не бейте, я знаю разницу между микро и нано. Честно! ...

Эм... я даже стесняюсь еще раз поправлять, но тут "снова мимо" :lol:
400 нанометров = 0.4 μm -- что, как бы, всеравно больше размера частиц без проблем фильтруемых даже FFP1... :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 09 чер, 2021 09:50, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:35

Re: У Кабміні розповіли, що дасть COVID-сертифікат українцям

Представляю себе эту картину, как молекула РНК вируса высовывается из рта заражённого, находит новую жертву, хорошенько отталкивается и... КАК ПРЫГНЕТ через маску!
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 10:56

  anduzenko написав:Представляю себе эту картину, как молекула РНК вируса высовывается из рта заражённого, находит новую жертву, хорошенько отталкивается и... КАК ПРЫГНЕТ через маску!

Мы уже год всей планетой наблюдаем эту картину.

Особенно молекул привлекает лесной воздух, потому так часто в довесок к маскам запрещают ещё и гулять в парках.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  anduzenko написав:Представляю себе эту картину, как молекула РНК вируса высовывается из рта заражённого, находит новую жертву, хорошенько отталкивается и... КАК ПРЫГНЕТ через маску!

Мы уже год всей планетой наблюдаем эту картину.

Особенно молекул привлекает лесной воздух, потому так часто в довесок к маскам запрещают ещё и гулять в парках.

А особенно "вирус" любит купаться в морях и океанах и позагорать. Именно поэтому, в приморских странах, особенно ЮВА, запрещали выходить на пляжи и купаться.
А некоторые чиноувники в своем маразме запретов даже вводили обязательное ношение масок даже при нахождении на пляжах :shock: https://www.abcspain.ru/news/nosit-mask ... aya-norma/

Особенно забавно это дело выглядело на нудистских пляжах :mrgreen:
Потом, поняли правда, что они выглядят как полные идиоты и эту норму отменили.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:57

  _hunter написав:Эм... я даже стесняюсь еще раз поправлять, но тут "снова мимо" :lol:
400 нанометров = 0.4 μm -- что, как бы, всеравно больше размера частиц без проблем фильтруемых даже FFP1... :roll:


Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:15

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:Эм... я даже стесняюсь еще раз поправлять, но тут "снова мимо" :lol:
400 нанометров = 0.4 μm -- что, как бы, всеравно больше размера частиц без проблем фильтруемых даже FFP1... :roll:


Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.

На затылке носили? Или на подбородке? А то странно как-то получается: в прошлом феврале-марте не дофильтровывают, а в этом -- резко стали дофильтровывают :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:02

  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:
Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.

На затылке носили? Или на подбородке? А то странно как-то получается: в прошлом феврале-марте не дофильтровывают, а в этом -- резко стали дофильтровывают :lol:


Они и раньше "недофильтровывали" и сейчас. Хоть где её носи. Просто в какой-то момент чиновники по всему миру начали думать что они фильтруют и всех заставили в намордниках бегать ну или притворяься что намордик на месте. Вы противочумный костют видели?
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:34

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:
Фильтруют-то они фильтруют, но не дофильтровывают. Из жизни. Прошлый февраль-март. Ковид только появился. Жена работала в кардиологии. К ним положили ковидного. Первого, таких ещё никто не видел, взяли анализы и ухаживали как полагается, масочки все носили хирургические. Вся смена целиком и сразу заболела, 15 медсестер. Одна деревянный макинтош примерила. ...Недофильтовывают, ой не дофильтровывают.

На затылке носили? Или на подбородке? А то странно как-то получается: в прошлом феврале-марте не дофильтровывают, а в этом -- резко стали дофильтровывают :lol:


Они и раньше "недофильтровывали" и сейчас. Хоть где её носи. Просто в какой-то момент чиновники по всему миру начали думать что они фильтруют и всех заставили в намордниках бегать ну или притворяься что намордик на месте. Вы противочумный костют видели?

Ну, формально да -- я там даже цифры "недофильтрации" указывал.
Но даже 80% фильтрации FFP1 -- это снижение шанса заразиться в ПЯТЬ РАЗ. Стоит ли ооно того? -- вопрос.

Это они все лично заявили? -- или такой же гениальный вывод, как и про "штакетник" :lol: -- тут недослышал, там перепутал, а тут недосмотрел :lol:
_hunter
 
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