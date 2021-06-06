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В Україні стартує екологічний проєкт «Зелена країна» -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 чер, 2021 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розпочинають екологічний проєкт «Зелена країна», в рамках якого планують за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів.
Дивися повний текст В Україні стартує екологічний проєкт «Зелена країна» - Президент
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Додано: Пон 07 чер, 2021 15:06
Зеленая страна звучит как-то по дебильному...
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