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Зеленський обіцяє позбавити
Україну олігархів

Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:33

Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє за час своєї каденції позбавити Україну олігархів.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:33

Гы...гы...гы....
finuser382
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:37

Судя по тому сколько плюшек уже перепало Ахметову при каденции Зеленского то в Украине наверняка станет больше на одного олигарха после сложения своих полномочий😁
livs375
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:39

livs375 Зеленскому плюшек досталось гораздо больше. Но пока рекорд таки у Пэци. :-)
finuser382
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