Президент Володимир Зеленський обіцяє за час своєї каденції позбавити Україну олігархів.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:33
Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів
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Дивися повний текст Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів.
Додано: Пон 07 чер, 2021 16:37
Судя по тому сколько плюшек уже перепало Ахметову при каденции Зеленского то в Украине наверняка станет больше на одного олигарха после сложения своих полномочий😁
Додано: Пон 07 чер, 2021 16:39
livs375 Зеленскому плюшек досталось гораздо больше. Но пока рекорд таки у Пэци.
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