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Зеленський обіцяє позбавити
Україну олігархів

Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:33

Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє за час своєї каденції позбавити Україну олігархів.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 22:22

Re: Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів

Чем плохи олигархи? Если они не лезут рулить страной и не принимать законы "под себя".. слуги народа наверно экономическую составляющую взяли у господина Шанрикова - отобрать и поделить.))+ дижитализация всей страны. Электрефикацию до них один Вова лысый уже провел...
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:31

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє за час своєї каденції позбавити Україну олігархів.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів.


Ну и именно поэтому позвал на шашлыки компанию из прикормленных Ахметовым журналистов. Ну и про лысую гадалку с женой не забыл, без них комплект был бы не полон 8)
EKO
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