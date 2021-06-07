Президент Володимир Зеленський обіцяє за час своєї каденції позбавити Україну олігархів.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:33
Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів.
Додано: Пон 07 чер, 2021 22:22
Re: Зеленський обіцяє позбавити Україну олігархів
Чем плохи олигархи? Если они не лезут рулить страной и не принимать законы "под себя".. слуги народа наверно экономическую составляющую взяли у господина Шанрикова - отобрать и поделить.))+ дижитализация всей страны. Электрефикацию до них один Вова лысый уже провел...
Додано: Пон 07 чер, 2021 23:31
Ну и именно поэтому позвал на шашлыки компанию из прикормленных Ахметовым журналистов. Ну и про лысую гадалку с женой не забыл, без них комплект был бы не полон
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