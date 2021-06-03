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ТОП-5 найбільш затребуваних
спеціалістів у Києві...

ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:50

ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Київ – лідер за кількістю вакансій серед усіх регіонів України.

Дивися повний текст ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів у Києві (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:50

уберите вме вакансии-замби, которые месяцами висят типа "заработок в интернете", " продажник непонятно чего" и картина резко поменяется.
siriys
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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