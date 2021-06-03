Київ – лідер за кількістю вакансій серед усіх регіонів України.
Дивися повний текст ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів у Києві (інфографіка).
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Додано: Пон 07 чер, 2021 17:50
ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів у Києві...
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Дивися повний текст ТОП-5 найбільш затребуваних спеціалістів у Києві (інфографіка).
Додано: Пон 07 чер, 2021 17:50
уберите вме вакансии-замби, которые месяцами висят типа "заработок в интернете", " продажник непонятно чего" и картина резко поменяется.
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