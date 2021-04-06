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81 нардеп-мільйонер орендує
житло за бюджетні кошти, —...

81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 18:59

81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, —...

Пропонуємо до обговорення:
Нині в Україні 147 народних депутатів орендують житло за бюджетні кошти, з них 81 депутат має на своїх рахунках понад мільйон гривень.

Дивися повний текст 81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, — «Комітет виборців».
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