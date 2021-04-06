Нині в Україні 147 народних депутатів орендують житло за бюджетні кошти, з них 81 депутат має на своїх рахунках понад мільйон гривень.
Дивися повний текст 81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, — «Комітет виборців».
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:59
81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, —...
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Дивися повний текст 81 нардеп-мільйонер орендує житло за бюджетні кошти, — «Комітет виборців».
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