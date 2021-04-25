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«Китай має виплатити світу
$10 трильйонів за...

«Китай має виплатити світу $10 трильйонів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 18:59

«Китай має виплатити світу $10 трильйонів за...

Пропонуємо до обговорення:
45-й президент США Дональд Трамп заявив, що Китай має виплатити мінімум $10 трлн за поширення коронавірусу.

Дивися повний текст «Китай має виплатити світу $10 трильйонів за коронавірус» — Трамп.
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