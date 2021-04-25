45-й президент США Дональд Трамп заявив, що Китай має виплатити мінімум $10 трлн за поширення коронавірусу.
Дивися повний текст «Китай має виплатити світу $10 трильйонів за коронавірус» — Трамп.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 18:59
«Китай має виплатити світу $10 трильйонів за...
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Дивися повний текст «Китай має виплатити світу $10 трильйонів за коронавірус» — Трамп.
Додано: Пон 07 чер, 2021 23:36
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