Чим відрізняється «Ковідній сертифікат» і Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Дивися повний текст День фінансів: кожній дитині — відсоток від видобутку надр і збільшені виплати при народженні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 19:08
День фінансів: кожній дитині — відсоток від видобутку...
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Дивися повний текст День фінансів: кожній дитині — відсоток від видобутку надр і збільшені виплати при народженні.
Додано: Пон 07 чер, 2021 19:08
Це називається рівність всіх громадян Украіни. Знову в черговий раз обікрадуть украінців - тепер Зеленський і Компанія хочуть забезпечити майбутнє своіх дітей і онуків за рахунок всіх украінців, які ставорювали всі багатства Украіни. Пенсіі пенсіонерам платити нічим, зате природні багатства Украіни вже ділять - зелень пузата злодійстка.
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