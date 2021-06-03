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Названо ціну оренди землі
в різних областях України

Названо ціну оренди землі в різних областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:30

Названо ціну оренди землі в різних областях України

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році фактично виплачена середня орендна плата за земельні паї в Україні склала 102 євро/га (3233 грн/га).

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