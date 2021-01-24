|
|
|
Білл Гейтс і Уоррен Баффет побудують АЕС на швидких...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 08:26
Пропонуємо до обговорення:
Енергетичні компанії засновника Microsoft Білла Гейтса і глави інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета побудують у Вайомінгу ядерний реактор на швидких нейтронах з натрієвим теплоносієм.
Дивися повний текст Білл Гейтс і Уоррен Баффет побудують АЕС на швидких нейтронах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93998
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 чер, 2021 08:26
Если баганет, то мало никому не покажется.
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 чер, 2021 10:58
ну да, а если в Беларуси новая АЭС (расияне строили) 3,14нет, то не сильно напрягает?)
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 140 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 чер, 2021 11:37
тю, 7 лет только на демку, Маск быстрее улятит
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1894
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 856 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|228
|
|
|1
|165
|
|
|5
|527
|
|