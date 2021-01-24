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Білл Гейтс і Уоррен Баффет побудують АЕС на швидких...
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Додано: Вів 08 чер, 2021 08:26
Пропонуємо до обговорення:
Енергетичні компанії засновника Microsoft Білла Гейтса і глави інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Уоррена Баффета побудують у Вайомінгу ядерний реактор на швидких нейтронах з натрієвим теплоносієм.
Дивися повний текст Білл Гейтс і Уоррен Баффет побудують АЕС на швидких нейтронах
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R2
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Додано: Вів 08 чер, 2021 08:26
Если баганет, то мало никому не покажется.
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AlifeSoft
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Додано: Вів 08 чер, 2021 10:58
ну да, а если в Беларуси новая АЭС (расияне строили) 3,14нет, то не сильно напрягает?)
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ALexxxS
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Додано: Вів 08 чер, 2021 11:37
тю, 7 лет только на демку, Маск быстрее улятит
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antonivs3
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Додано: Вів 08 чер, 2021 14:00
antonivs3 написав:
тю, 7 лет только на демку,
На Московии Белоярская АЭС.. БН-800 строят и запускают более 20+ лет... с 1983 года..тоже на натрии и тоже быстрые нейтроны. Кстати на московии по экономике стоимость 1 кВт установленной мощности БН-800 в 1,4 раза больше чем обычных ВВЭР-1000... Интересно что выйдет у Гейтса и Баффета по себестоимости энергии... кроме того требуется MOX-топливо.. московиты его производят попутно загадив тысячи километром Сибири вокруг в Железногорске, Красноярского края и скидывая радиоактивную гадость в Ледовитый океан...думаю в Вайоминге в случае реального начала строительства квартиры резко подешевеют)).
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Джон
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