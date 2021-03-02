RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Tesla вкладе $3 млн в
розробку нового акумулятора

Tesla вкладе $3 млн в розробку нового акумулятора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 08:37

Tesla вкладе $3 млн в розробку нового акумулятора

Пропонуємо до обговорення:
Протягом п'яти останніх років Tesla співпрацювала з дослідницькою групою з Канади, на чолі якої стоїть Джефф Дан, визнаний експерт в сфері літій-іонних батарей.

Дивися повний текст Tesla вкладе $3 млн в розробку нового акумулятора.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 08:37

$6 млн это вообще гроши. Всего год работы группы из десятка спецов. Тут скорее дадим чуть денег, а вдруг у них что-то получится и мы сможем пользоваться патентами.
ssnet
1
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DorisDoris21 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину» 1, 2
R2 » Пон 24 тра, 2021 10:25
11 1541
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 11:22
warlamp
Tesla будує в Техасі потужну систему зберігання енергії
R2 » Чет 11 бер, 2021 08:21
9 801
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 бер, 2021 00:54
Джон
Apple Computer анонсувала вихід нового пристрою
R2 » Вів 02 бер, 2021 00:19
3 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 10:20
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95195)
08.06.2021 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.