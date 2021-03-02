Протягом п'яти останніх років Tesla співпрацювала з дослідницькою групою з Канади, на чолі якої стоїть Джефф Дан, визнаний експерт в сфері літій-іонних батарей.
Дивися повний текст Tesla вкладе $3 млн в розробку нового акумулятора.
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Додано: Вів 08 чер, 2021 08:37
Tesla вкладе $3 млн в розробку нового акумулятора
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla вкладе $3 млн в розробку нового акумулятора.
Додано: Вів 08 чер, 2021 08:37
$6 млн это вообще гроши. Всего год работы группы из десятка спецов. Тут скорее дадим чуть денег, а вдруг у них что-то получится и мы сможем пользоваться патентами.
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