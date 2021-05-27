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З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 чер, 2021 08:45
Пропонуємо до обговорення:
У січні - травні 2021 року платники Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби спрямували до держбюджету 99,9 млрд грн платежів, або на 14,6% більше, ніж за 5 місяців торік.
Дивися повний текст З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на 100 мільярдів гривень
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Додано: Вів 08 чер, 2021 08:45
"спрямували"...! Нібито це їхня заслуга, коли воно вже надійшло.
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vbzyma
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