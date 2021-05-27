RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початку року великий бізнес
поповнив бюджет майже на...

З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 08:45

З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на...

Пропонуємо до обговорення:
У січні - травні 2021 року платники Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби спрямували до держбюджету 99,9 млрд грн платежів, або на 14,6% більше, ніж за 5 місяців торік.

Дивися повний текст З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на 100 мільярдів гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 08:45

"спрямували"...! Нібито це їхня заслуга, коли воно вже надійшло.
vbzyma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 12.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DorisDoris21 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд назвав розмір підвищення пенсій з початку...
R2 » Пон 07 чер, 2021 04:38
2 421
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 чер, 2021 09:01
_hunter
Зарплати чоловіків в Україні майже на 18% вищі, ніж у жінок
R2 » П'ят 04 чер, 2021 13:12
3 717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 16:53
LOKY
ІТ-бізнес підтримує податкові ставки Дія.Сіті 1, 2
R2 » Чет 27 тра, 2021 18:18
18 2014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 15:55
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95195)
08.06.2021 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.